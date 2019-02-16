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YILDIRIM: TRAFİK BENİM İŞİM

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 14:11 | Son Güncelleme

  * TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Ulaşım benim işim, Trafik benim işim Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim.

* TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım,

"Ulaşım benim işim, Trafik benim işim Türkiye'de çözdüm, İstanbul'da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin"

Haber-Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ümraniye MHP İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Cumhur İttifakı kahvaltı programına katıldı. Programa Yıldırım'ın yanı sıra MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Cumhur İttifakının Ümraniye adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkan adayı Hasan Can da katıldı.
Binali Yıldırım, programda konuşmasından önce kürsüde "Ölürüm Türkiye'm" şarkısını dinledi ve eşlik etti.
Ardından Yıldırım, "İstanbul on bir yaşındaki Binali'yi, Binali Yıldırım yapan şehirdir. Bu şehre benim borcum var. On bir yaşında Erzincan Refahiye Kayı Köyü'nden topal Dursun'un evladı olarak İstanbul'a geldim. İlkokulu, ortaokulu, liseyi ve üniversiteyi okudum. Meslek sahibi oldum. Aile sahibi oldum. Çoluk çocuk sahibi oldum. Binali Yıldırım oldum. Bu şehre borcum var. Şimdi bu şehre bu borcu ödeme vaktidir" dedi.
Türkiye'ye gelen 40 milyon turistin 13.5 milyonunun İstanbul'a geldiğini belirten Yıldırım, "Demek ki İstanbul Türkiye'yi taşıyan, Türk ekonomisinin bel kemiği. O halde İstanbul'u şansa bırakamayız değil mi? Çok çalışacağız, kalan 45 gün içerisinde bütün hemşerilerimize ulaşacağız. İsmet Yıldırım hedefi koydu hayırlı uğurlu olsun " şeklinde konuştu.
Yıldırım, "İstanbul dünyada en fazla görülmek istenen şehir. Sorunları yok mu? Var. Ama şunu aklınızdan çıkarmayın. Sorunları torunlara bırakacak değiliz. Sorunları çözeceğiz. Ulaşım benim işim. Trafik benim işim. Türkiye'de çözdüm. İstanbul'da da haydi haydi çözerim. Hiç kimse endişe etmesin" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın şarkıya eşlik etmesi
-Yıldırım'ın konuşması
-Detaylar

16.02.2019 - 13.21 Haber Kodu : 190216089

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