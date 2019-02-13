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Yıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2019 23:28 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesi konusunda yaptığı açıklamada, "Amerika, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi ülkelerin müzelerinde sergilenen hazinelerin izini bulmak için hafiye gibi çalışmak gerekiyor.

Yıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yurt dışına çıkarılan kültür varlıklarının iadesi konusunda yaptığı açıklamada, "Amerika, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi ülkelerin müzelerinde sergilenen hazinelerin izini bulmak için hafiye gibi çalışmak gerekiyor. Bunların iadesi de o kadar kolay olmuyor. Hukuk mücadelesi gerekiyor. Yüzlerce eserin ülkemize geri getirilmesi kararlı ve sabırlı çalışmaların sonucudur." dedi.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis Tören Salonu’nda 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldı. Yıldırım, film gösteriminden önce yaptığı konuşmada, Çanakkale’nin tarihini her dönemde koruduğunu belirterek, "Farklı bir gösterim gerçekleştiriyoruz. Bu gösterimde Çanakkale’nin geçmişine birlikte bir yolculuk yapacağız. Çanakkale tarihin her döneminde önemini çok iyi korumuş bir şehrimiz. Gösterimde Çanakkale’nin hikayesi anlatılıyor. Anadolu Türklerinin, Avrupa topraklarına ayak basmış ilk şehir" dedi.
Konuşmasında Çanakkale’nin tarihini ve önemini anlatan Binali Yıldırım, "Bizim için çok daha önemli olan, 104 yıl önce 7 düvele 'Çanakkale geçilmez' dediğimiz şehirdir. Binlerce şehidimizin yattığı şehirdir. Bu belgeselde, Çanakkale’nin hikayesi anlatılacak. Bu belgeselle ülkemizden habersiz bir şekilde yüzlerce yıl üzerinde yaşadığımız, Troya hazinelerinin nasıl çalındığını, ülkemizden nasıl götürüldüğünü göreceğiz" diye konuştu.
'ÜZERİNDE OTURDUĞUMUZ ZENGİNLİĞİN FARKINDA DEĞİLDİK'
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Uzun yıllar sahip olduğumuz zenginliğin farkına varmadık" vurgusunu yaparak konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Anadolu'daki siyasi varlığımız Selçuklularla başladı, Osmanlılarla devam etti. Önceki medeniyetlerden kalan izlerle 19'uncu yüzyıl sonuna kadar çok ilgili değildik. Uzun yıllar üzerinde oturduğumuz zenginliklerin ne yazık ki farkına varamadık. Bugüne kadar çok sayıda kültür hazinemizin çeşitli illerimizden, bölgelerimizden yurtdışına çıkarıldığını biliyoruz. Amerika, Almanya, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İngiltere, Rusya, Hollanda gibi ülkelerin müzelerinde sergilenen hazinelerin izini bulmak için hafiye gibi çalışmak gerekiyor. Bunların iadesi de o kadar kolay olmuyor. Hukuk mücadelesi gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Yüzlerce eserin ülkemize geri getirilmesi kararlı ve sabırlı çalışmaların sonucudur. Milletimizde de kültür varlıklarımızın korunması konusunda yavaş yavaş ciddi bilinç oluşmaya başladı. TBMM, bu konuda her türlü yasama desteği verdi, vermeye devam edecek."
'TROYA HAZİNELERİ ÜLKEMİZE AİT OLDUĞU YERE GELMİŞ OLUR'
Yıldırım, yurtdışına çıkarılan kültür varlıklarının hepsinin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, "Sadece Anadolu'nun değil insanlık tarihine ışık tutacak nitelikte. Temenni ederim, gelecek yıllarda St. Petersburg Müzesi'nde olduğu tespit edilen Troya Hazineleri de ülkemize, ait olduğu yere gelmiş olur" dedi.
'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filminin sponsorluğunu üstlenen Nurol Holding bünyesinde faaliyet gösteren TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel, TBMM’de yapılan gösterime katılarak duygularını dile getirdi. Troya hazinelerinin, bu ülkenin yurt dışına kaçırılan sayısız kültürel mirasından sadece birisi olduğunu kaydeden, "Ülkemizin yer altı kaynaklarını ekonomiye kazandırmaya çalışan TÜMAD Madencilik olarak, ülkemizin en önemli kültürel mirasından birisi olan Troya hazinelerinin ülkemize kazandırılmasına yönelik bir projeyi desteklemek her şeyden önce bizim için en büyük hazinedir. Bizim için asıl mutluluk, haksız bir şekilde yurt dışına kaçırılan Troya Hazineleri başta olmak üzere, Anadolu’nun sayısız kültürel mirası doğduğu topraklarda sergilenmeye başlandığı zaman yaşanacaktır" dedi.
TBMM Tören Salonu’nda gerçekleşen gösterime, AK Partili ve MHP’li milletvekillerinin yanı sıra Meclis bürokratları da katıldı.
Öte yandan, Meclis'e Çanakkale'den sembolik Truva atı maketi de getirildi.

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Yıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldıYıldırım: 'Troya Hazineleri-Asırlık Hasret' belgesel filmi gösterimine katıldı

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