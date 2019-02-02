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Yıldırım: "Türkiye’yi 3 kat büyüttük"

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir kahvaltı programında, "Ülkemizi 16 yılda dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik.

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir kahvaltı programında, "Ülkemizi 16 yılda dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye’yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollarla ülkenin her köşesini nakış nakış ördük” dedi.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu temsilci ve üyeleriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
Programa Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tepeören Sosyal Kültürel Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Rıdvan Nal, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Programda konuşma yapan Yıldırım, böyle bir programda bulunmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyleyerek, “Memleketin her köşesinde gelecek kuşaklara da gidecek eserleri gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 16 yılda ülkemizi dünya devletleri arasında önemli bir konuma getirdik. Türkiye’yi 3 kat büyüttük. 22 bin kilometre bölünmüş yollarla ülkenin her köşesini nakış nakış ördük. İnternetle akıl yollarıyla doğuyu batıyı kuzeyi güneyi birleştirdik” dedi.

"İstanbul’a minnet borcum var"
Tepeören’in Tuzla’nın önemli bir mahallesi olduğunu söyleyen Yıldırım, “Bir takım sıkıntılarınız olduğunu biliyorum. Sıkıntıların olmadığı bir an geldiğinde artık ömür de bitmiş olur. Derler ki derdi sıkıntısı olmayan ölülerle delilerdir ama bence onların da sıkıntıları var biz onların dünyasına gidemiyoruz. Sıkıntı olacak sıkıntıyı çözecek irade de olacak, bu iş için çalışan insanlar da olacak. Bu dernekçilik, siyaset fedakarlık isteyen iştir, gönül işidir. Daha sakin bir hayatı tercih edebiliriz ama bunu yeterli göremeyiz. Memlekette insanımıza hizmet eden, onların hayatını kolaylaştıran işlerin yapılmasına da ihtiyaç var. Tuzla’dan sizlerin destekleriyle ben 2002’de milletvekili oldum, o gün bugün memleketin her köşesinde hizmet ediyoruz. Benim İstanbul’a minnet borcum var” diye konuştu.
Binali Yıldırım konuşmasının devamında, "Bizi bütün dünyaya karşı güçlü yapan dertlerimiz, sıkıntılarımız karşısında tek yürek ve tek yumruk olmamızdır. Bize yakışan da budur. 16 yıl boyunca Türkiye’nin her köşesine bölünmüş yollar yaptık. 22 bin kilometre yol yaptık. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, Türkiye’yi birleştirdik ama bir şeyi yapmadık, yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz. Ülkenin bekası, ortak kaderi için yola çıktık. Belediye başkanı olursam bu bölgede her zaman sizin gören gözünüz, işiten kulağınız, konuşan ağzınız olmaya devam edeceğim” dedi.

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