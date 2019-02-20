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Yıldırım, TÜSİAD'in yeni Başkanı Kaslowski'yi tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Yıldırım, TÜSİAD'in yeni Başkanı Kaslowski'yi tebrik etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski'yi kutladı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım, TÜSİAD'ın yeni başkanı seçilen Kaslowski'yi telefonla arayarak, hayırlı olsun dileklerini iletti.

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binali yıldırım Simone Kaslowski TÜSİAD

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