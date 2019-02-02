Yıldırım tuzla'da konuştu 

Gökhan ÇELİK / İstanbul, (DHA) - TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri federasyonunu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Yıldırım'ı görenler sevgi gösterisinde bulundu. Yıldırım, sevgisi gösterisinde bulunanları selamladıktan sonra kıs bir konuşma yaptı.
Yıldırım, konuşmasında yazdan kalma bir gün yaşandığını belirterek, "İnşallah her günümüz bugünkü gibi olur, bundan daha güzel günleri birlikte yaşamayı Rabbim hepimize nasip eyler" dedi. Binali Yıldırım'a ziyareti sırasında eşi Semiha Yıldırım da eşlik etti.
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