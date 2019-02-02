Yıldırım, Tuzla'da vatandaşlara hitap etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Mesele memleket olunca, mesele bayrak olunca gerisi teferruattır." dedi.

Binali Yıldırım, Tuzla'da Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti. Ziyaret sırasında Yıldırım'ı gören vatandaşlar, kendisine sevgi gösterisinde bulundu.

Burada vatandaşlara hitap eden Yıldırım, kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Ziyaretinin planlı olmadığını belirten Yıldırım, "Bir yola çıktık. 31 Mart günü yapılacak seçimlerde sizlerin desteğiyle inşallah bu şehri gelecek 5 sene yönetmeye talip olduk. Allah mahcup etmesin. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Birlik ve kardeşliğin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Allah kimseyi vatansız, yersiz, yurtsuz etmesin. Mesele memleket olunca, mesele bayrak olunca gerisi teferruattır. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bu ülke hepimize yeter. Kardeşçe yaşayacağız, bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ay-yıldızlı bayrağın altında Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ziyaretin ardından, kendisini dışarıda bekleyen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından bir pastaneye uğrayan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti.

