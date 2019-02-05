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Yıldırım: “Ümraniye’ye inşallah hak ettiği yatırımı alacağız”

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.02.2019 23:30 | Son Güncelleme

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin önemine değinerek, “Binali Bey’i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır” dedi.Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Rizeli Dernekler Federasyonu’nu ziyaret ederek, buradaki toplantıya katıldı.

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin önemine değinerek, “Binali Bey’i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Rizeli Dernekler Federasyonu’nu ziyaret ederek, buradaki toplantıya katıldı. Vatandaşlarla selamlaşan ve sohbet eden Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçimlerinin önemine vurgu yaptı. Yıldırım, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını aynı partiden alamazsak, bir hizmetimiz olmaz. Ümraniye’yi kazanmışsın çok önemi yok. Binali Bey’i oraya getirir oturtturursak altıncı dönem, İstanbul daha iyi hizmet alır” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kurumsal bir kimliğe ve tecrübeye sahip olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Büyükşehir başka bir şey. Büyükşehir bugün 70 tane dünya devletinden daha büyük bütçeye sahip. Yüz bin çalışanı var ve kurumsal bir kimlik olmuş. İETT’si ile ulaşımı ile, İSKİ’si ile bugün dev işler yapıyor. Dünya çapında AR-GE’si var. Belediye çalışanlarından tut, sosyal hizmetlerine kadar, imarına kadar her türlü hizmeti var. Bir de onların yanında şirketleri var. Hepsi ciddi kurumlar. Kurumsal kimlik bunlar. Böyle bir belediye. Düşünün dünyada hiçbir belediye metro yapmıyor. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi yapıyor. Niye? Bütün metroları yapan merkezi hükümettir. Böyle bir bütçeye sahip. Eskiden hatırlayın. İSKİ’ye çek karnesi vermiyorlardı, yönetilemiyordu. Şimdi bütçedeki payımız yüzde on sekiz civarında. Yani cari harcamalarımız. Yüzde altmışı ulaşıma gidiyor. Dev yatırımlar yapıldı. Ciddi yatırımlar yapıldı. Ve Ümraniye’ye de inşallah hak ettiği yatırımı alacağız” şeklinde konuştu.

Yıldırım, toplantıya katılan vatandaşlardan hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde hem de Ümraniye Belediye seçimlerinde destek istedi.

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