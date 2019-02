Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapacak projeleri açıkladı

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye’yi İstanbul’un merkezi yapmayı hedefleyen projelerini açıkladı. Yıldırım, Ümraniye’de yüzde 70 oy hedefini gerçekleştirmeleri halinde bir de Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması ile birlikte Ümraniye’yi hizmetler açısından uçuracaklarını söyledi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerleri belirlenmiş, göreve gelir gelmez uygulamaya hazır projelerini açıkladı. Haldun Alagaş Spor Kompleksi’nde düzenlenen programa Başkan adayı İsmet Yıldırım’ın yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda partili katıldı.

Programın başlaması ile salona gelen başkan adayı Yıldırım’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Selamlama konuşmalarının ardından kürsüye gelen Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, projelerini açıklamadan önce kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Yıldırım, “Size şimdiden söz vermek isterim ki, şehrimiz Ümraniye için hayırlı olan ne varsa, onların behemahal gelmesi ve gerçekleşmesi için, rezil ve kötü olan her şeyin de bizden uzak olması için ve mamur bir Ümraniye kurmak için bütün gücümle ve bütün samimiyetimle çalışacağım.

Ben İstanbul’u seviyorum. İstanbul’un yeni merkezi olmaya talip Ümraniye’yi seviyorum. Ve siz Ümraniyelileri karsız ve karşılıksız bir sevgiyle seviyorum. Bu nedenle Allah’ın yardımıyla ve sizlerin desteğiyle her zorluğun üstesinden geleceğime inanıyorum” dedi.

Ümraniye’yi herkesin mutlu olduğu bir şehir haline getireceklerini ifade eden Yıldırım, yüzde 70 oy hedefini anlatarak Ümraniyelilerden destek istedi. Bu hedefe ulaşmaları durumunda Ümraniye’yi daha ileriye götüreceklerini vurgulayan Yıldırım, “Bizim Ümraniye’de yüzde 70 oy hedefine ulaşmamız demek, elimizi çok çok güçlendirmemiz, büyükşehirde Binali beyin oylarına bir iki puan ilave katkıda bulunmamız demektir. Yeri gelmişken, Binali Yıldırım beyin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olması İstanbul’umuz için büyük bir şans. Dolayısı ile Ümraniyemiz için çok büyük bir şans. On iki yıla yakın kesintisiz Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yapmış birisi olarak Binali abimiz gelip İstanbul’a başkan oluyor. Bunun tek bir izahı var arkadaşlar. O da İstanbul sevdası. İstanbul’a hizmet etme aşkı. Değerli dostlar hepiniz çok iyi bilirsiniz ki büyükşehirlerde, özellikle de İstanbul Büyükşehir olmadıktan sonra ilçe belediyesinin yapacağı yatırım, üreteceği hizmet imkanı oldukça kısıtlıdır. Bu nedenle hem büyükşehiri, hem de Ümraniye’yi açık ara kazanmak mecburiyetimiz vardır. Şimdiden bunu görüyor gibiyim. Ümraniye yüzde 70 almış, Binali abimiz açık ara büyükşehir belediye başkanı olmuş, bakın size söz veriyorum. Böyle bir tabloyu arkamıza aldığımızda Ümraniye’yi uçururuz” şeklinde konuştu.

Yıldırım daha sonra ulaşımdan, yeşil alanlara, spor köyünden millet kıraathanelerine kadar uygulamaya hazır projelerini açıkladı. İşte öne çıkan o projelerden bazıları.

Ümraniye ulaşım projeleri ile nefes alacak

Yıldırım’ın açıkladığı projeler arasında sanayi bölgesinini trafiğini rahatlatacak Türksat kavşağı projesi, Şile otoyolundan Yeşildere Caddesi, Beşiktaş Spor tesislerinin Ihlamurkuyu mezarlık yanından Şile otoyoluna çıkış yolları projesi, Küçüksu Caddesinden TEM otoyoluna yeni bir kavşak projesi, Harman sokak ve Marmara Caddesi yol ve kavşak düzenlemesi, Mithatpaşa Caddesi TEM Anadolu bağlantısı Çakmak köprüsü projesi, Finans şehrin bulunduğu Şenol Güneş Bulvarı’ndan TEM otoyoluna bağlantı yolu projesi dikkat çeken projeler arasında yer aldı.

Ümraniye’ye 32 otopark

Yıldırım, göreve gelir gelmez yerleri belirlenen ve hemen uygulamaya konulacak 32 adet otopark projesinin de müjdesini verdi. O projeler Atatürk, Necip Fazıl, İnkilap, Mehmet Akif, Atakent, İstiklal, Yamanevler, Şerif Ali, Namık Kemal, Elmalıkent, Saray, Altınşehir, Armağanevler, Çakmak ve Aşağıdudullu mahallesinde uygulamaya konulacak.

28 bin metrakere yeşil alan Ümraniye’ye kazandırılacak

Yıldırım’ın açıkladığı projelerden bir diğeri de yeşil alanlarla ilgili oldu. Projesi hazır 10 adet parkı göreve gelir gelmez yapacaklarını belirten Yıldırım, bu parkların da Ümraniye’ye 28 bin metrekare yeşil alan kazandıracağını söyledi. Şuan için yerleri belirlenen uygulama hazır o parklar ise Altınşehir, Çamlık, Cemil Meriç, Hekimbaşı, Topağacı, Şerifali, Necip Fazıl ve Armağanevler mahallesinde yapılacak.

Spor Köyü projesi ile çok sayıda sporcu yetişecek

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım’ın en dikkat çekici projelerinden birisi ise Spor Köyü projesi oldu. Yıldırım, Hekimbaşı’nda bulunan Ümraniyespor’un kullandığı alana bir çok sporun aynı anda yapılabileceği bir ‘Spor Köyü’nün kurulacağını açıkladı. Spor Köyü’nde mevcut stadın iyileştirilmesi ile beraber, hemen yanına genç sporcuların yetiştirileceği, tüm teknik donanımlara sahip, içerisinde etnospor alanı, tenis kompleksi, Basketbol ve voleybol gibi bir çok spor alanı ile spor akademisinin yer aldığı dev bir tesis yapılacak.

Yıldırım ayrıca Çakmakspor tesisleri, Yukarı Dudulluspor tesislerinin de yeniden düzenleneceğini müjdeledi.

Park alanlarının da bulunduğu semt pazarları geliyor

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, ilk etapta yerleri belirlenen iki adet kapalı semt pazarının da projesini açıkladı. Projeleri gösteren Yıldırım, öncelikle Yukarı Dudullu ile Necip Fazıl Mahallesi’nde içinde park alanının da bulunduğu kapalı semt pazarlarını hayata geçireceklerini duyurdu.

Yıldırım, ayrıca Tantavi, Adem Yavuz ve Yukarı Dudullu mahallelerinde hazırlanan Millet Kıraathaneleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yapılacak Osmangazi Korusu projesini de anlatarak görsellerini vatandaşlarla paylaştı.