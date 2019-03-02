YILDIRIM: VAPURA METRODAN İNİP BİNİYORSANIZ, DENİZDEN GEÇİŞLER ÜCRETSİZ OLACAK

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Pendik Kurtköy Kapalı Spor Salonu'nda proje tanıtım toplantısına katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmasında, "Pendik'e çok önemli bir projeyi de ben açıklıyorum. Teknoloji merkezi burada Pendik'te kurulacak. Her türlü araştırma geliştirme çalışmaları burada yapılacak. Birinin attığı diğerinin hammaddesi olacak. Endüstriyel teknolojide bu merkez hem Türkiye'ye hem de İstanbul'a çok büyük değer katacak. Şirketler arsa, bina için yatırım yapmayacak, yatırımı biz yapacağız. Bu merkezde 60 bin gencimize iş bulacağız. 60 bin gencimiz araştırma yapacak, geliştirme yapacak, yazılım yapacak, proje üretecek, akıl terini, alın terini katacak, İstanbul'u da Pendik'i de ayağa kaldıracaksınız. Bitmedi, karşı tarafta fuar merkezleri var, TÜYAP ve CNR var. Şimdi Atatürk Havalimanı'nı da hem millet bahçesi hem de fuar merkezi yapıyoruz. Ama Anadolu Yakası'nın en büyük fuar merkezini de Pendik'e kuracağız. Bu ne demek biliyor musunuz? Pendik'e yılda 1.5 milyar dolarlık döviz bırakacak fuarlar olacak, ziyaretler olacak ve Pendik'in gençleri, Pendikli hemşerilerimizin tamamı bundan istifade edecek" dedi.