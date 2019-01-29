Yıldırım, vatandaşlarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kanlıca Meydanı'nda bir kafede vatandaşlarla sohbet etti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 saat Kanlıca'da kalan Yıldırım, ziyareti sırasında çevrede bulunan esnafla da bir araya geldi.

Çocukların ve gençlerden yoğun ilgi gören Yıldırım, vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.

Çevrede bulunan bir sokak köpeğini seven Binali Yıldırım, kuşlara da yem attı.

Vatandaşlarla birlikte Kanlıca yoğurdu yiyen Yıldırım, daha sonra Kanlıca AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.

