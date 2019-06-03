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Yıldırım ve İmamoğlu birlikte canlı yayına çıkacak

03.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım ve rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu kozlarını televizyon yayınında paylaşacak.

Yıldırım, İmamoğlu'nun karşılıklı yayın önerisine olumlu yanıt verdiğini açıkladı.Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım dün akşam NTV'de canlı yayınlanan programda kendisine yöneltilen, "Ekrem İmamoğlu ile yayına çıkacak mısınız?" sorusuna "Biz karşılıklı bir yayına çıkma konusunda prensip olarak tamam dedik. Hatta bizim bu kampanyadan sorumlu genel başkan yardımcımız, CHP'deki arkadaşlarla temasa geçecek ve bunun altyapısını hazırlayacaklar" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu 23 Haziran’da yeniden yapılacak seçimler öncesinde katıldığı programlarda Binali Yıldırım ile canlı yayında tartışmak istediğini dile getirmişti.

"Tek başıma karar veremem"

Binali Yıldırım, yaklaşık üç hafta önce İmamoğlu'nun ortak yayın teklifine Habertürk televizyonunda katıldığı programda, Ekrem İmamoğlu ile ortak bir canlı yayında tartışma konusunda, "Olabilir, bakarız. Onun için garanti veremem. Tek başıma bir karar veremem" açıklamasında bulunmuştu.

Son olarak bir hafta önce Yıldırım, Millet İtifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun rakibine canlı yayın çağrısını yinelemesi üzerine, "Tek bir şartım var, ben İstanbul'u konuşmak istiyorum" diye yanıt vermişti.

Yıldırım'ın bu şartına yanıt veren İmamoğlu, "Gayet tabi İstanbul'u konuşacağız. Başka ne konuşacağız. İstanbul'un projeleri var. Artı İstanbul'la ilgili rakibimizin iddiaları var. Bizi zan altında bıraktığı çok uçuk iddiaları var, onları konuşacağız'' şeklinde konuşmuştu.

Yıldırım ve İmamoğlu'nun canlı yayında ne zaman karşı karşıya geleceği henüz netlik kazanmadı. Ancak Yıldırım, "İmamoğlu'yla ortak yayın konusunda arkadaşlarımız CHP ile bayramdan sonra iletişime geçecek" dedi.

DW, MK/HT

© Deutsche Welle Türkçe

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