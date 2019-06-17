YILDIRIM VE İMAMOĞLU ORTAK YAYIN SONRASI KONUŞTU

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA - İlkay DİKİCİ, İSTANBUL(DHA)

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 3 saat süren ortak yayın sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Yıldırım, “Programdaki sorulara samimiyetle cevap verdik. Yapacaklarımızı ve vaatlerimizin ancak yarısını anlatabildik" dedi. İmamoğlu ise, “Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye'ye milletimize zararı olmuştur. Umarım bu bir başlangıç olur" İfadelerini kullandı.

"UMARIM BU BİR BAŞLANGIÇ OLUR"

Ortak yayının yapıldığı Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nden önce Ekrem İmamoğlu çıkış yaptı. Önce eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Selim İmamoğlu ile kameralara görüntü veren İmamoğlu, kendisini bekleyen gazetecilere teşekkür ederek, “Türkiye demokrasisi adına çok önemli bir başlangıç anıdır. Bunun 17 yıldır olmamasının Türkiye'ye milletimize zararı olmuştur. Umarım bu bir başlangıç olur. Sohbet edebilme, paylaşabilme, toplumun ve ekranların huzurunda insanların derdini söyleyebilme her siyasi ortamın bir geleneği haline dönüşmesini umuyorum. Çok değerli bir şey bu. Millet keyfini yaşadı. Onun için bu emeği gösteren, her koşulda bu görüntüyü nakleden tüm medya kuruluşlarına ve basın mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" dedi.

Daha sona eşi Semiha Yıldırım ve kızı Büşra Köylübay ile kongre merkezinden çıkan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da önce gazetecilere aile fotoğrafı verdi.