Yıldırım ve İmamoğlu’na mal varlığı sorusu

"İşsizimizin yanında olacağız" Küçükkaya’nın aynı sorusuna Ekrem İmamoğlu ise, “Bu belediyenin parasını israf ettirmeden değere dönüştürüp bu şehrin yoksulluğuyla mücadele edeceğiz. Ucuz ve sağlıklı gıda, eğitim seferberliği, suda indirim. İBB desteğini bu paketlerle geçim, evlilik destek paketi, işsizlik paketiyle tam beş katına çıkartacağız. 4 aileden birisi bu şehirde açlık sınırının altında bu feci bir durum. Açlık sınırı altında ailelere 2 bin 20 liraya kadar destek sunacağız. Bunların her birinin maliyeti ortada. Eğitim destek paketi içinde 500 bin öğrenci var, okullarına yemek getiremeyen ailelere kumanya desteğimiz var. İşsizimizin yanında olacağız. Bölge istihdam ofisimize katılan insanımıza iş bulacağız. Ücretsiz ulaşım desteği sunacağız. 12 yaş altına ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arası annelere ücretsiz vereceğiz. Gençlere yüzde 40 yapacağız” diye konuştu.

"Partizanlık asla ve asla bizimle beraber telaffuz edilmez"

Aynı soruya Binali Yıldırım ise, “Biz hizmet yaparken, İstanbul’da veya Türkiye’de 16 yıldır hizmet yapıyoruz, etnik kökene bakmayız, inançlarına bakmayız ve insanlarımıza hizmet götürürken, herkese aynı hizmet götürürüz. Particilik seçimlerde kampanya da parti vardır. Partinizin kampanyasını dillendirirsiniz, bitince rozeti çıkartır hizmet yaparsınız. Biz yapıyorsak eğer, biz bunu şiddetle reddederim. İzmir’e gitsin benim neler yaptığımı görsün. İZBAN’ı belediyeyle beraber yaptık, çevre yolunu yaptık, havalimanı yaptık. İzmir İstanbul otoyolunu yapıyoruz. Partizanlık asla ve asla bizimle beraber telaffuz edilmez, bunu şiddetle reddederim. Türkiye’nin her köşesine hizmet götürdük, her köşesine İstanbul’da yaşayan bütün kardeşlerimize 780 bin kilometre vatan toprağının her köşesinden gelmiş burayı mekan tutmuş, evi yapmış, işyeri yapmış çocuk yetiştirmiş, çocuklarının geleceğini düşünen 15 milyon vatandaşa hizmet için varız. Ben İstanbul’a 1994’ten bu yana hizmet ediyorum. İDO genel müdürlüğü yaptım. 4,5 yılda İDO’yu dünyada kendi sınıfta bir numara yaptım” dedi.