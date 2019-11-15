HABER

Yıldırım ve İnegöl’de su kesintisi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:54 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Ankara Caddesi, 9.Yeşil Sokak, Ünlü Sokak ile 9.

Bursa’nın Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Yıldırım İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Ankara Caddesi, 9.Yeşil Sokak, Ünlü Sokak ile 9. Ay Sokak arasında kalan sokaklar ve civarında 15.11.2019 tarihinde, 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Yine BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi, Mahmudiye, Hamidiye, Kemalpaşa, Turgutalp, Burhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Sinanbey, Orhaniye, Mesudiye, Yenice, Cuma ve Çeltikçi Mahalleleri ile civarında 19.11.2019 Salı günü saat 03:00’dan, 20.11.2019 Çarşamba günü saat 03:00’a kadar su kesintisi yapılacak.

Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar Asker uğurlamasında ortalığı birbirine kattılar
Tüketici en çok elektronik eşyadan mağdurTüketici en çok elektronik eşyadan mağdur
Öğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçtiÖğretmen ve öğrencileri için makam odasından vazgeçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

Kuruluş Osman'ı başlamadan bitiren mantık hatası pes dedirtti!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’a izlettiği video

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den 'Mazlum Kobani' yorumu!

Milli marş ıslıklandı!

Milli marş ıslıklandı!

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Putin'den kritik Türkiye ve Suriye açıklaması! ' Eğer gerçekten bazı ihlaller görürsek...'

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Dehşet! Aynı aileden 4 kişi öldürülmüş halde bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü alev alev yandı

İstanbul'da korku dolu anlar!

Son dakika! HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

HDP'li 4 belediye başkanı gözaltına alındı

Son dakika! 2011'deki KPSS ile ilgili soruşturmada çok sayıda gözaltı kararı

56 ilde dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Gaziantep'te cami inşaatı kazasında endişeli bekleyiş sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Tolga Şardan hakkında suç duyurusu

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul'da İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.