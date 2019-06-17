Yıldırım: Yayının ne getirdiği, ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bulunan elektronik ve teknoloji fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım, fabrikayı gezdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, dün akşam yapılan ortak yayınla ilgili, "Elde imkanlarla yayının, formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği, ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Benim bunun ötesinde fazla bir yorum yapmam doğru olmaz." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"

Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayın öncesinde ya da sonrasında bir araya gelip gelmediklerinin sorulması üzerine, "Yayın öncesi davetli olduğumuz bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşma olmadı. Konuşmaya da ihtiyaç yoktu. Sonrasında telefonla görüştük. Sadece hayırlı olsun dedi, tebrik etti, fazla yorum yapmadı." diye konuştu.

MOTOSİKLET KAZASI

Esenyurt'a geldiği sırada gördükleri bir motosiklet kazasına müdahale etmelerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Kaza bizimle alakalı değil. Biz hemen durduk. Arkadaşlar müdahale etti. Konuştuk. Acı içerisinde olduğu için sadece kırıklarım var dedi. Bizimle beraber olan sağlık ekibi müdahale etti. Süratle hastaneye gitti. Gelmiş, geçmiş olsun." dedi.