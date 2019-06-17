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Yıldırım: Yayının ne getirdiği, ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bulunan elektronik ve teknoloji fabrikasını ziyaret etti.

Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Esenyurt'ta bulunan elektronik ve teknoloji fabrikasını ziyaret etti. Yıldırım, fabrikayı gezdikten sonra gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yıldırım, dün akşam yapılan ortak yayınla ilgili, "Elde imkanlarla yayının, formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği, ne götürdüğü konusu İstanbulluların takdiridir. Benim bunun ötesinde fazla bir yorum yapmam doğru olmaz." dedi.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR ARAYA GELDİK"
Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayın öncesinde ya da sonrasında bir araya gelip gelmediklerinin sorulması üzerine, "Yayın öncesi davetli olduğumuz bir nikahta Sayın Cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşma olmadı. Konuşmaya da ihtiyaç yoktu. Sonrasında telefonla görüştük. Sadece hayırlı olsun dedi, tebrik etti, fazla yorum yapmadı." diye konuştu.

MOTOSİKLET KAZASI
Esenyurt'a geldiği sırada gördükleri bir motosiklet kazasına müdahale etmelerinin sorulması üzerine Yıldırım, "Kaza bizimle alakalı değil. Biz hemen durduk. Arkadaşlar müdahale etti. Konuştuk. Acı içerisinde olduğu için sadece kırıklarım var dedi. Bizimle beraber olan sağlık ekibi müdahale etti. Süratle hastaneye gitti. Gelmiş, geçmiş olsun." dedi.

"PAZAR GÜNÜ GÖRECEĞİZ"
Yıldırım, 'Dün akşamki yayın seçmenleri nasıl etkiledi?' sorusuna, "Pazar günü göreceğiz." yanıtını verdi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA ENİNE BOYUNA DEĞERLENDİRİLİYOR"
Yıldırım, bir gazetecinin ortak yayında CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun 4 dakika daha fazla konuştuğu ve moderatör İsmail Küçükkaya'nın 26 kez kendisine müdahale ettiğine ilişkin sorusuna ilgili olarak ise, "Hepsi geride kaldı. Çıktık, söyleyeceklerimizi söyledik, söyleyemediğimiz çok şey vardı. Söyleyemedik, zaman da elvermedi. Bizim diğer arkadaşlarımız üzerine yorum yapmamız uygun olmaz. Sosyal medyada vatandaşlarımız bunu hem izlediler hem değerlendirdiler, hem yorumladılar. Gördüğüm kadarıyla enine boyuna değerlendiriliyor. Vatandaşlar da dinliyorlar. Kararlarını pazar günü verecekler. Ben istiyorum ki İstanbul geleceğini ilgilendiren bu konuda 10 buçuk milyon İstanbullu sandığa gitmek suretiyle bu demokratik hakkını kullansın. Biz diyoruz ki bugüne kadar ülkemizde nasıl işlere imza attıksa, bundan sonra İstanbul için samimiyetle, gayretle, edindiğimiz tecrübeyle çalışmaya devam edeceğiz. İstanbul'un trafiğini eziyet olmaktan keyfe dönüştürecek projeleri hayata geçireceğiz. İstanbul'da yaşayan kadınlarımızın, kızlarımızın, emeklilerimizin, engellilerimizin velhasıl toplum bütün katmanlarıyla şehrin her türlü imkanlarını kullanmak suretiyle daha keyif alınabilir, daha rahat yaşanılabilir, daha güvenli bir kent olması için, dünya şehirleri arasında hak ettiği yere gelmesi için gayret göstereceği. Amacımız budur, bundan başka bir amacımız yok." şeklinde konuştu.

"MİTİLİ ATMIŞTIR, SÜREKLİ MİTİLİN ÜSTÜNDE OTURACAK DEĞİLDİR"
Yıldırım Devlet Bahçeli ile ilgili gelen soruyu ise şöyle yanıtladı:
"Mitili atmıştır, sürekli mitilin üstünde oturacak değildir. Dolaşıyor, çalışıyor. Bir genel başkan tabi ki istediği zaman programlarını icra edecektir. Ama ben biliyorum ki milliyetçi, ülkücü kardeşlerimiz, parti teşkilatı, asenalar, ülkü ocakları ve ana kademesi gece gündüz demeden özellikle hemşeri grupları üzerinde yoğun çalışma yapıyorlar. Zaman zaman bu programlara biz de katılıyoruz. Her hangi bir sıkıntı yok."

"EKREM BEY YANLIŞ RAPOR OKUMUŞ"
Ekrem İmamoğlu'nun Sayıştay'ın 2018 raporuna göre İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zarar ettiği iddialarıyla ilgili, Sayıştay'ın bugün 2018 ile ilgili raporlamalarının devam ettiği yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Yıldırım, "Bu da bizim söylediklerimizi doğruluyor. Demek ki Ekrem Bey yanlış rapor okumuş." dedi.

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