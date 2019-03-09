İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın göreve geldiğinde, 22 milyon turist hedefi için İstanbul'a Marmaray kazılarında çıkan eşsiz eserlerin sergileneceği Yenikapı Müzesi'ni hayata geçireceği bildirildi.

Yıldırım'ın, Paris'teki Louvre Müzesi gibi bir müzenin İstanbul'a kazandırılmasının hedeflediği projenin detayları paylaşıldı.

İstanbul'un halen dünyanın dört bir yanından gelen turistler için "olmazsa olmaz" dedirtecek bir müzesinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"8 bin 500 yıllık tarihi olan İstanbul'a bu alanda en önemli fırsatı Marmaray kazıları sundu. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemdeki Marmaray kazılarında Cumhuriyet dönemi, Osmanlı dönemi, Bizans dönemi, Roma dönemi, Helenistik dönem, Klasik dönem, Arkaik dönem ve Neolitik dönemi kapsayan kültür tabakaları ortaya çıkarıldı. İstanbul'un tarihi hakkında eşsiz bilgiler toplandı. Yıldırım, bakanlığı döneminde çıkan bu eserleri şimdi Belediye Başkanlığında görkemli bir müzeye dönüştürmeyi amaçlıyor. Yenikapı Arkeoloji Müzesi, İstanbul'un dünya çapında bir tarih müzesine ev sahipliği yapması ihtiyacını giderecek önemli bir proje olacak. Marmaray-metro kesişim hattında 1600 yıllık Theodosius Limanı'na ait kalıntılar, Grek, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait 45 bin parça tarihi eser ile dünyanın en geniş antik tekne koleksiyonunu barındıracak projede 32 bin metrekarelik sergi alanları, çocuk müzesi, araştırma merkezi ve açık kamusal alanlar düzenlenecek. Tarihi kazı alanı içerisinde kurulacak müze 37 antik gemi, 5 binden fazla tarihi esere ev sahipliği yapacak. Gemilerin sergilenebilmesi için özel 20 metrelik platform alanı oluşturulacak. Gemi, sergi alanının dışında 5 arkeopark alanı olacak. Kazılarda ortaya çıkarılan Theodosius Limanı etrafındaki şehir için de kazı yapılacak ve burası 500 bin metrekare büyüklüğünde bir arkeopark alanı olacak."