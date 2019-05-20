İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Siz gittiniz oylarınızı verdiniz. Görevinizi yaptınız. Allah sizden razı olsun ama biz görevimizi layıkıyla yapamadık. Oyların iç edilmesine mani olamadık ama en azından bu yolsuzluğu, bu hileyi ortaya çıkardık ve şimdi tekrar söz milletin diyoruz." dedi.

Yıldırım, Yenikapı ramazan etkinlikleri alanını ziyaret etti. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yıldırım, vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım daha sonra etkinlik alanındaki motosiklet gösterisini izledi.

Alanda vatandaşlara hitap eden Yıldırım, ramazanın bereket, rahmet ve günahlardan arınma ayı olduğunu söyledi.

Bu mübarek ayda, İslam coğrafyasında devam eden şiddet, savaş ve her türlü fenalıkların son bulmasını Allah'tan niyaz eden Yıldırım, "Türkiye, sadece Anadolu topraklarından ibaret değil. Türkiye'ye gönül bağı olan kardeşlerimiz var. Türkiye ayakta olursa onlar geleceğe ümitle bakıyor. İşte bunun için Türkiye hedef ülkedir. Türkiye'ye karşı şer güçlerin oyunları hiçbir zaman bitmiyor." diye konuştu.