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Yıldırım: "Yeşil ile maviyi buluşturacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.02.2019 17:27 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Maltepe’de katıldığı cenaze namazının ardından ilçe başkanlığını ziyaret ederek burada halka seslendi ve "Yeşil ile maviyi buluşturacağız” dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün Maltepe’de AK Parti İstanbul Kadın Kolları kurucu üyesi olan Fatima Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Maltepe’de katıldığı cenaze namazının ardından ilçe başkanlığını ziyaret ederek burada halka seslendi ve "Yeşil ile maviyi buluşturacağız” dedi.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, bugün Maltepe’de AK Parti İstanbul Kadın Kolları kurucu üyesi olan Fatima Yılmaz’ın cenaze namazına katıldı. Maltepe Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım, çevrede bulunan MHP seçim çadırına ziyarette bulundu. Seçim çadırındaki ziyaretinden çıkan Binali Yıldırım’a halkın yoğun ilgisi vardı. Yıldırım, burada kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşlarla sohbet ederek onlarla beraber fotoğraf çektirdi. Daha sonra Yıldırım, AK Parti Maltepe İlçe Başkanlığına ziyaret ederek burada Cumhur İttifakı’nın Maltepe Belediye Başkan adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci ile bir araya geldi. Vatandaşların, Binali Yıldırım’ın konuşma yapmasını beklediği sırada kalabalık içerisindeki bir kişi de baygınlık geçirdi. Daha sonra Yıldırım, burada bir konuşma yaparak Maltepelilere seslendi.
Yıldırım, "Bugün ikinci günümüz. Gönül belediyeciliğini anlatmak için Maltepe’deyiz. En çok da Maltepe’nin gönül belediyeciliğine ihtiyacı var. Maltepe’de belediyecilik artık neredeyse unutuldu değil mi? Artık kepengi kaldırıp Bismillah deme vakti geldi mi? 31 Mart’ta Ahmet Baykan kardeşimizi Maltepe’de belediye başkanı yapacak mıyız? Herkesi kucaklayan Maltepe’nin evladı pırıl pırıl bir adayımız var. İnşallah Ahmet Baykan’la beraber kayıp yılları da biz de birlikte telafi edeceğiz ve Maltepe hak ettiği güzelliklerle hizmetlerle buluşmuş olacak. İdeolojiyle, boş laflarla, ayrımcılıkla bu ülkeye hizmet olmaz. Bunun en güzle örneğini sizler biliyorsunuz. 16 yıldır Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bu yola çıktığımız ilk günden beri Türkiye’nin her köşesini imar ettik, kalkındırdık, yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik, yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürmeyiz bunu herkes böyle bilsin. Bunun için Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı’nda vatanını milletini canından daha önemli bilen vatansever insanlar var. Değerli kardeşlerim Maltepe’ye elimiz boş gelmedik, Maltepe’nin kayıp yıllarını telafi etmemiz gerekiyor. Uzun yıllardır arkadaşlarımızla beraber burada neler yapılabilir ne ihtiyaçlar var bunlara çalıştık. İmarla ilgili sorunlar devam ediyor mu ? Deprem dönüşümüyle ilgili sorunlar devam ediyor mu ? Sabah Zümrütevler’deydik orada hemşehrilerinizle görüştük sorunlarını dinledik. Bir deprem olacak bunu hepimiz biliyoruz ama o depreme hazır olmamız lazım yeşil alanımız depremde toplanma alanlarımız bile yetersiz. Depreme karşı yenilenmesi gereken binalarımız var. İnsan hayatında değerli bir şey var mı? Maltepeliler o halde ne yapacağız deprem dönüşümünü geciktirmeden tamamlayacağız. Deniz ve yeşili birleştiren bir proje yani ormanlardan denize iniş veya buralardan yeşil alanlara ulaşım. 2 tane var bu yeşil vadi yeşil koridor projesinden. Birisi Cevizli-Esenkent’ten geçecek diğeri Marmara Eğitim köyüne kadar gidecek orada birleşecek. Aynı zamanda Bostancı’da başlayıp Sancaktepe’yi Maltepe’ye birleştiren diğer bir tane daha var. Bunların tamamı 40 kilometreyi buluyor. Bunlar esasında daha öncesinde dere olan vadiler ancak yapılaşmadan dolayı bu dereler artık kaybolmuş ve özelliği gitmiş. Bunları tekrar ihya edeceğiz. Ortada su akacak iki yanında yürüyüş yolları olacak, bisiklet yolları olacak yeşillik ağaçlar olacak bu şekilde yeşille maviyi buluşturacağız" diye konuştu.
Yaptığı konuşmadan sonra kürsüden inen Yıldırım, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

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