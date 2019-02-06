HABER

Yıldırım'a destek için İstanbul'u gezecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 19:42 | Son Güncelleme

Yıldırım'a destek için İstanbul'u gezecek

İSTANBUL (AA) - DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul turuna çıkacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce 5 kez Türkiye'yi gezen Özavcı, 31 Mart yerel seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek için otomobiliyle İstanbul'u gezecek.

Eyüpsultan Meydanı'nda AA muhabirine açıklama yapan Erol Özavcı, Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'da olduğunu söyledi.

Özavcı, Binali Yıldırım için İstanbul'da vatandaşlardan destek isteyeceğini belirterek, "İstanbul Türkiye'nin bel kemiğidir, o yüzden İstanbul'u kazanmamız gerekiyor." dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Özavcı, daha sonra otomobiliyle şehirde gezdi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de akaryakıt hırsızlığı iddiası
Derede mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardıDerede mahsur kalan iki köpeği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek erol özavcı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Bakan Soylu duyurdu! Trafikte yeni dönem resmen başladı

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Büyük kolaylık! Artık internetten yapılabilecek

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Venezuela'da ABD silahları ele geçirildi!

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kredi çekenler dikkat! Siz de paranızı geri alabilirsiniz

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti

CHP'de toplu istifa depremi! 'Antidemokratik uygulamalar...'

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Şule Çet'in davasında sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi

Şule Çet davasının ilk duruşması sona erdi

Osmaniye'de viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü kurtarıldı

Soğukkanlılığı pes dedirtti! Ölümle burun buruna geldi!

Kartal'da 8 katlı bina çöktü! İstanbul Valiliği'nden flaş açıklama

Kartal'da bir bina çöktü! Valilikten flaş açıklama

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

Hastanede 'koku' paniği! Ekipler alarma geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.