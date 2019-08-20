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Yıldırım’a ‘estetik’ bakış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Yıldırım’da tarihi ve doğal değerlere uygun yapılaşmaya katkı sağlamak için Mimarî Estetik Komisyonu kuruluyor.Belediyeden seçilen üç üyenin yanı sıra bir şehir plancısı, bir sanat tarihçisi, bir sosyolog ve bir peyzaj mimarı olmak üzere toplam 7 kişi ile görev yapacak komisyonun, estetik çözümlerle ilgili hazırlayacağı öneriler, belediye meclisinin görüşlerine sunacak.Mimarî Estetik Komisyonu’nun tarihî dokuya uygun, estetik açıdan göze hitap eden yapıların ve hayat alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin mimari estetiğine önem veriyoruz.

Yıldırım’a ‘estetik’ bakış

Yıldırım’da tarihi ve doğal değerlere uygun yapılaşmaya katkı sağlamak için Mimarî Estetik Komisyonu kuruluyor.
Belediyeden seçilen üç üyenin yanı sıra bir şehir plancısı, bir sanat tarihçisi, bir sosyolog ve bir peyzaj mimarı olmak üzere toplam 7 kişi ile görev yapacak komisyonun, estetik çözümlerle ilgili hazırlayacağı öneriler, belediye meclisinin görüşlerine sunacak.
Mimarî Estetik Komisyonu’nun tarihî dokuya uygun, estetik açıdan göze hitap eden yapıların ve hayat alanlarının oluşmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak ilçenin mimari estetiğine önem veriyoruz. Belediye meclis kararı sonucunda kurulacak komisyonumuzun amacı, ilçedeki binaların cephelerine, renklerine ve çatılarına ince dokunuşlar yaparak söz konusu yapıların daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlamaktır. Komisyonumuz; kullanılacak renklerden çatı uygulamalarına, cephe kaplamalarındanmalzeme seçimine kadar belli bir standart getirerek, bütüncül bir bakış açısı geliştirecek. Yeni yaşam alanları oluşturmanın yanı sıra mevcut dokunun topluma yeniden kazandırılmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
İlçe sâkinlerinin mutluluğu için mesai mefhumu gözetmeden canla başla çalıştıklarını belirten Başkan Yılmaz, “En doğru hizmeti sağlayacak yönetim stratejimizi belirleyerek vizyon ve misyonumuzla ilçemizin geleceğine yön vereceğiz. Bu mukaddes şehre hizmet etme onuruyla, tarihimizden ilham alarak hemşehrilerimizin mutluluğunu inşa etmek, çocuklarımızın yaşamaktan keyif aldığı bir şehre imza atmak için insanlarımızdan aldığımız sıcaklığın verdiği enerjiyle gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım’a ‘estetik’ bakış

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