Yıldırım’da ‘e-onay’ dönemi

Yıldırım Belediyesi, gelişen teknoloji ile zaman kaybını ve kağıt israfını önlüyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa’daki belediyeler arasında ilk olarak hayata geçirilen ‘e-imar dijital onay sistemini mimar ve mühendislere tanıttı. Arsa metrekare değeri öğrenme ve sorgulama, aşınma payı indirim oranları, bina maliyetleri, borç sorgulama ve ödeme, istek, şikayet başvurusu ve sorgulama, emlak vergisi sabitleri, çevre temizlik vergisi tarifeleri, sicil numarası öğrenme, belge doğrulama hizmetlerinin de sağlandığı ‘E-İmar Dijital Onay Sistemi’ ile şeffaf bir hizmet sunulurken zaman kaybı ve kağıt israfının da önüne geçiliyor.

Hayata geçirilençalışma ile Bursa’daki belediyeler arasında bir ilke imza atacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Bursa’daki belediyeler arasında bir ilk olacak E-İmar Dijital Onay Sistemi ile mimari ve mühendislik projelerde zaman kaybının önüne geçeceğiz. Mimarlarımız ve mühendislerimiz belediyemize gelmeden dijital ortamda işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece hem şeffaflık olacak, imar durumu görülebilecek, hem zaman kaybı önlenecek, hem de hata riski asgariye ineceğinden kağıt israfı da önlenmiş olacak” dedi.

Yılmaz, “Şehir yönetimini bir bütün olarak kabul ediyoruz. Bu anlamda katılımcı bir yönetimi önemsiyoruz. Şehir sadece kamu kurumlarının yanında sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek gruplarıyla, kadınıyla, genciyle, çocuğuyla ve tüm unsurlarıyla bir bütündür. Gerçekleştireceğimiz icraatlarda da tüm kesimlerin fikirlerini, eleştirilerini dikkate alarak yol almaya gayret ediyoruz. Bu anlamda sivil toplum kuruluşları ve meslek gruplarından müspet ve menfi anlamda eleştiri beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu anlamda da vereceğiniz katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.



