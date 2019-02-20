Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Ulus Mahallesi Samanlı Caddesi, 6. Demirci Sokak, 11 Eylül Bulvarı ile Güler Caddesi arasında kalan sokaklar ve civarında 21 Şubat Perşembe ile 22 Şubat Cuma tarihlerinde, 08.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

