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Yıldırım’da su kesintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 19:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Değirmenönü Mahallesi ve civarında 21.02.2019 - 09.03.2019 tarihleri ve 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Değirmenönü Mahallesi ve civarında 21.02.2019 - 09.03.2019 tarihleri ve 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

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