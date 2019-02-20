Yıldırım’da su kesintisi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Değirmenönü Mahallesi ve civarında 21.02.2019 - 09.03.2019 tarihleri ve 08:00-18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.



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