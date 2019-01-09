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Yıldırım'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 15:29 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, vatandaşların hayattan haberdar olmalarını sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inandığını belirtti.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Yıldırım, gazetecilerin ekonomik ve sosyal haklarını düzenleyip güvence altına alan ve gazetecilik mesleğine yasal bir dayanak oluşturan Basın Kanunu'nun kabul edilişinin 58. yılı olduğunu anımsattı.

Teknolojik yeniliklerin, haberi yapma ve habere ulaşma hızını artırdığına dikkati çeken Yıldırım, bu durumun gazetecilik mesleğinde değişimi zorunlu hale getirdiğini belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Değişim sürecine uyum sağladıktan sonra hayattan haberdar olmamızı sağlayan gazetecilik mesleğinin öneminin ve itibarının daha da artacağına inanıyorum. Basın meslek ilkelerine bağlı bir şekilde milletimizin sesi ve sözcülüğünü yapan gazetecilerimize, mesleki hayatlarında başarılar diliyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum."

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