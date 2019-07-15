Yıldırım’dan 15 Temmuz mesajı

Türkiye Ekonomik Politik Ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

FETÖ’nün hain darbe girişiminin Türk milletinin iradesiyle önlendiğini belirten Yıldırım, ‘’Unutmak yok. Güçlü Türkiye’yi hep birlikte emin adımlarla yürüyerek, ilelebet yaşatacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bundan üç yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün bu hainliğini unutmadık, unutturmayacağız. Bu birlik ve beraberlikle, hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti’ni bölemeyecektir” dedi.

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, “Büyük milletlerin büyük destanları vardır. Büyük Türk milletinin en büyük destanlarından birinin adıdır. 15 Temmuz canlarla ödenen bir destanın adıdır. 15 Temmuz gecesi beraber hareket eden aziz Türk milletinin ne tank ne uçak ne de bir tüfek tarafından asla durdurulamayacağının en güzel örneğidir. Bu menfur olayın yıldönümünü yaşadığımız ‘15 Temmuz 2016’ gecesi, aziz milletimizin birlik ve dirlik içinde kazandığı nice zaferlerinden ve kahramanlık örneklerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu hain girişimle demokratik yapımız, anayasal düzenimiz, parlamenter sistemimiz, milli bütünlüğümüz, iç barışımız bir kez daha alçakça bir saldırının hedefi kılınmıştır. Milletimizi istedikleri zaman istedikleri şekilde hizaya sokacağını sanan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesi amaçlarına ulaşmak için fiili saldırılarından birisini daha gerçekleştirmişlerdir. Milletimizin alın teriyle alınan uçaklar, helikopterler kanunsuz şekilde uçurulmuş; tanklar, silahlar 80 milyona doğrultulmuştur.FETÖ; asırlardır devam edegelen Anadolu’nun istila komplosunun bu çağdaki adıdır. FETÖ; Müslüman Türk milletine düşman olan bâtıl, bâtınî ve lânetli çevrelerin, küresel ölüm makinesini içimizde ve bölgemizde devamlı çalıştıran haçlı zihniyetinin su katılmamış bir barbarlığıdır. Hiç şüphe yok ki, Türk milleti tarih boyunca nice bâdire ve belâları alt etmeyi, üstesinden gelmeyi başarmıştır. Aziz milletimiz 15 Temmuz’da FETÖ’ye karşı vatansever askerlerimiz ve emniyet güçlerimiz ile beraber demokrasi destanı yazmıştır.Ülke yönetimini gayrimeşru yollardan ele geçirmek, millet iradesini kanlı bir şekilde bastırmak, halk üzerinde dış güçlere bağlı bir azınlık otoritesi oluşturmak maksadıyla FETÖ tarafından başlatılan bu menfur kalkışma, yüce milletimizin bizzat kendisi tarafından bastırılıp akâmete uğratılmıştır” diye konuştu.

