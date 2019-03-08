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Yıldırım'dan "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır" - "31 Mart seçimlerinde en büyük desteği, kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, sanatçı Neşet Ertaş'ın, "Kadın insandır, biz insan evladı" sözlerini hatırlatarak, kadınları tebrik etti.

Kadınların haklar ve hürriyetler konusunda erkeklerle eşit olmak için tarih boyunca mücadele etmek zorunda kaldığına işaret eden Yıldırım, "Ülkelerin ve toplumların gelişmişlik düzeyine göre hedeflerine büyük ölçüde ulaştılar. Hayatın zorluklarına boyun eğmeden, onurlarıyla yaşamaya çalışan kadınlarımızın, en önemli sorunlarının başında, şiddet ve taciz gibi insanlık dışı saldırılar gelmektedir." ifadesini kullandı.

Kadınların şeref ve haysiyetini incitici saldırıları gerçekleştiren kişilerin, aynı zamanda milletin barış, huzur ve güven ortamını zedeleyen kişiler olduğunu belirten Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte, İstanbul'da yapacağımız çalışmalarda, kadınlarımızın memnuniyetini dikkate alacağımızın bilinmesini istiyorum. Onların hayatını kolaylaştırdığımız takdirde, İstanbul tebessüm eden huzurlu bir şehir olacaktır. 31 Mart seçimlerinde en büyük desteği kadınlarımızdan göreceğime inanıyorum. 1921 yılından itibaren kutlamaya başladığımız bu günün, kadınlarımız için hayırlı başlangıçlara vesile olmasını diliyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrar kutluyor, bütün kadınlarımıza selam ve hürmetlerimi sunuyorum."

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