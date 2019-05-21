YILDIRIM'DAN BAĞCILAR'DA ESNAF ZİYARETLERİ

İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Bağcılar'da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Cadde üzerinde yürüyüş yapan, vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, vatandaşlara karanfil dağıttı, fotoğraf çektirdi. Yıldırım daha sonra Bağcılar’da ayakkabı imalatı yapan bir fabrikaya uğradı. Fabrikayı gezen Yıldırım, kısa bir konuşma yaptı, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım'ın esnaf ziyaretleri

-Fabrikayı ziyaret etmesi

-Açıklamaları

-Detaylar

