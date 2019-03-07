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Yıldırım'dan, D-100 ve TEM'e alternatif tünel ağı projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:03 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı belirtildi

İSTANBUL (AA) - AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, seçim projeleri kapsamında İstanbul trafiğine çözüm amacıyla D-100 kara yolu ve TEM'e alternatif tünel ağı planlandığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Binali Yıldırım'ın İstanbul trafiğine çözüm projeleri kapsamında, Sarıyer'den TÜYAP'a, Kuzey Marmara Otoyolu'na kadar bir tünel ağı kurulacağı belirtildi.

D-100 ve TEM'e alternatif 18 tünel yapılacağı kaydedilen açıklamada, projenin şu an devam eden etabının 14,2 kilometre, planlanan etabının ise 92,2 kilometreden oluştuğu bilgisi verildi.

Açıklamada, tüneller sayesinde araçlar yılda 2,5 milyon kilometre daha az yol yapılacağı, trafikte ise 50 bin saat daha az kalacağı belirtilerek, günlük toplam yakıt tasarrufunun 832 bin lira olacağına dikkat çekildi.

Yeni tüneller, bağlantı yolları, viyadükler ve köprülerle D-100 ve TEM'e alternatif üçüncü bir ana hat oluşturulması hedeflendiği de kaydedilen açıklamada, "İstanbul'un en kalabalık ilçeleri ortadan kesen tünellerle kuzey-güney trafiği azaltılacak. Ayrıca Dolmabahçe'den Kuzey Marmara otoyoluna direkt kesintisiz bağlantı sağlayarak Zincirlikuyu-Büyükdere trafiğinin azaltılması amaçlanıyor." denildi.

Planlanan tüneller şöyle:

- Kağıthane (Cendere)-Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan (İstanbul Cad.) Tüneli: 6 kilometre.

- Gaziosmanpaşa-Eyüpsultan-Bayrampaşa-Esenler (Hal Kavşağı) Tüneli: 5,57 kilometre.

- Bayrampaşa- Esenler (Hal Kavşağı)-Güngören-Esenler (Çinçin Deresi Yolu) Tüneli: 6 kilometre.

- Güngören-Esenler (Çinçin Deresi)-Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu) Tüneli: 5 kilometre.

- Bağcılar (Tavukçu Deresi Yolu)-Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) Tüneli: 5,6 kilometre.

- Bahçelievler-Küçükçekmece (Olimpiyat Yolu) - Küçükçekmece (Gümrük Yolu) Tüneli: 5,92 kilometre.

- Küçükçekmece (Gümrük Yolu)-Avcılar Küçükçekmece Gölü Geçiş Köprüsü: 1,9 kilometre.

- Avcılar-Esenyurt (Haramidere) Tüneli: 1,9 kilometre.

- Esenyurt (Haramidere)-Büyükçekmece (TÜYAP) Tüneli: 11,78 kilometre.

- Levazım-Armutlu Tüneli: 7,11 kilometre.

- Armutlu-Cendere Yolu Tüneli: 4,82 kilometre.

- Cendere Yolu-Ayazağa Tüneli: 1,78 kilometre.

- Ayazağa-Çayırbaşı Tüneli: 4,51 kilometre.

- Göztepe-Bostancı Tüneli: 10,2 kilometre.

- Sarıyer-Kilyos Tüneli: 14,1 kilometre.

Yapımı devam eden tüneller ise şöyle:

- Dolmabahçe-Levazım Tüneli: 7,45 kilometre.

- Libadiye-Çamlıca Tüneli: 3,7 kilometre.

- Silahtarağa Cad.-Gaziosmanpaşa C. Tüneli (Tek Tüp): 0,80 kilometre.

- Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli: 3 kilometre.

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