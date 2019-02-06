Yıldırım'dan, Fatih Terim'e taziye telefonu

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.
Yıldırım, telefonla görüştüğü Terim'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.
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