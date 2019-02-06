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Yıldırım'dan, Fatih Terim'e taziye telefonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:24 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babasının vefatı dolayısıyla Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e taziye dileklerini iletti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, babası vefat eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i aradı.

Yıldırım, telefonla görüştüğü Terim'e, babasının vefatı dolayısıyla taziye dileklerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ada

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