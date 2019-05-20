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Yıldırım'dan, Galatasaray'a tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i telefonla arayarak, takımın şampiyonluğu dolayısıyla tebrik etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

Yıldırım, 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan takımın Kulüp Başkanı Cengiz'i telefonla aradı.

Binali Yıldırım, telefon görüşmesinde, "Büyük bir başarıya imza atarak 2018-2019 sezonunda şampiyon olan Galatasaray takımımızı tebrik ediyorum. Sonucun Galatasaray Kulübüne ve Galatasaray camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere, sezon boyunca bu heyecanı yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldır Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz

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