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Yıldırım'dan hoşgörü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 14:45 | Son Güncelleme

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son dönemde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik protesto haberleriyle karşılaştığını belirterek, bu tür davranışları doğru bulmadığını bildirdi.

Binali Yıldırım, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde CHP adayına yönelik protesto haberlerine rastlıyorum. Bu tür davranışları doğru bulmuyorum. İstanbullu hemşehrilerimin, adayların kendilerini en iyi şekilde ifade etmesine fırsat tanıyacağına inanıyorum. İstanbul demek hoşgörü demek, İstanbul demek barış demek."

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ak parti Binal Yıldırım CHP Ekrem İmamoğlu

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