Yıldırım'dan itfaiyeye yeni yıl ziyareti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "İstanbul'un geleceği için, gelecek 5 yıl için, ilçelerle büyükşehirle en güzel çocukluk, gençlik ve üniversite yıllarımın geçtiği bu şehre hizmet üzere İstanbulluların arzusuna, Cumhurbaşkanımız ve partimizin kararına bağlı olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday oldum. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Allah bizi bu yolda mahcup etmesin." dedi.

Yıldırım, yılın son saatlerinde Ümraniye İtfaiye İstasyonu'nu ziyaret ederek, çalışanların yeni yılını tebrik etti.

İstanbul İtfaiyesi'nin geçmişini ve başarılarını anlatan Yıldırım, "Cumhuriyetin daha yüz yılı doldurmayan bir geçmişi var. Ama itfaiye teşkilatımızın 300 yıldan fazla bir geçmişi var. Demek ki Osmanlı'nın son 200 yılına damgasını vurmuş bir teşkilat. Bugün sadece 50'den fazla olay olmuş. İhbar değil. Müdahale edilmiş. İnsanların malı ve canı kurtarılmış." diye konuştu.

İtfaiyecilerin çok mukaddes bir görev yaptığını dile getiren Yıldırım, hayat kurtarmanın çok önemli olduğunu söyledi. İtfaiyecilerin görev esnasında kendi canlarını tehlikeye attığını anımsatan Yıldırım, emeğinin hakkını en çok hak edenlerin başında itfaiye teşkilatının geldiğini kaydetti.