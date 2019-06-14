Yıldırım'dan karne mesajı

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Geleceği emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için 16 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız." dedi. Yıldırım, cuma namazını Hacı Bekir Yıldırım Camisi'nde kıldı. Yıldırım, burada kendisini bekleyen basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün ilk ve orta öğretim öğrencilerinin karne aldığını hatırlatan Yıldırım, "Öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz." diye konuştu. Binali Yıldırım, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yarın ve pazar günü gerçekleştirileceğini belirterek, "Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Geleceğe nasıl bir yön verecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek bunun için sınava girecekler. Üniversite sınavına giren tüm gençlere başarılar diliyorum. Rabb'im zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin." ifadelerini kullandı.

- "Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız" Gençler için vaatlerini de hatırlatan Yıldırım, şunları söyledi: "Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tabii ki İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her tarafında, geleceği emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için 16 yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız. Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu. Aylık 10 GB internet, bütün üniversite gençliğine burs, üniversite gençliğine staj ve gençlere kısmi zamanlı çalışma fırsatı, ayrıca girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençler toplu ulaşımdan daha ucuz bir şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş, hazırlık yapan gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler tiyatrolar, sinemalar ve belediyeye ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u 1 numara yapacağız."