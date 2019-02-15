Yıldırım'dan Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri

İSTANBUL(DHA)-TBMM Başkanı ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım Kasımpaşa'da esnaf ziyaretleri yaptı. Cuma namazını Kasımpaşa'da kılan Yıldırım daha sonra seçim çalışmaları kapsamında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Vatandaşlarla bol bol fotoğraf çekilen Yıldırım, dükkanlara girerek esnafa hayırlı işler diledi. Yıldırım bir lokantada döner tezgahının başına geçti.
Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki
İş adamının yatak odası görüntülerini kaydedip şantaj yaptılar
Kadıköy'de yangın! Patlama sesleri geliyor
Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı
Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek
İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum