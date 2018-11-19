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Yıldırım'dan Mevlid Kandili mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz" - "Bugün her Müslüman onun varisidir. Hepimizin birbirimize ve bütün canlılara karşı görev ve sorumlulukları var. Kendimizden başlamak üzere, iyiliği ve güzelliği hayata hakim kılmak için çalışmalıyız"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığı karanlıktan kurtarmak ve ebedi saadete erdirmek için alemlere nur olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1447. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Hz. Muhammed'in insanlığı sapkınlıktan uzaklaştırmak için Allah'ın ayetlerinin tebliğini gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz. O, insanlığı sapkınlıktan uzaklaştırmak için yüce Rabb'imizin ayetlerini bizlere tebliğ etti. Sabır, metanet ve gayretle çalışmamızı öğütlemek için bizlere emirler getirdi. Bugün her Müslüman onun varisidir. Hepimizin birbirimize ve bütün canlılara karşı görev ve sorumlulukları var. Kendimizden başlamak üzere, iyiliği ve güzelliği hayata hakim kılmak için çalışmalıyız.

Bir Müslümanın en belirgin özelliği ahlaklı, adaletli ve vicdanlı olmasıdır. Bu vasıflarımızla yeryüzünde bozgunculuk yapanlara, insana ve bütün canlılara zulmedenlere, çevreyi kirletip hayatı zorlaştıranlara, yeryüzü nimetlerini paylaşmayanlara karşı mücadele etmek zorundayız. Aziz milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluşu için daha çok gayret edeceğiz. Ele ele vererek birlik ve kardeşliğimizi muhafaza edeceğiz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Sevgili Peygamberimizin doğumunun 1447. yılını bir kez daha kutluyor, aziz milletimize huzur, refah ve esenlikler diliyorum."

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