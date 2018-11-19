Yıldırım'dan Mevlid Kandili mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Mevlid Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, insanlığı karanlıktan kurtarmak ve ebedi saadete erdirmek için alemlere nur olarak gönderilen Hz. Muhammed'in dünyayı teşriflerinin 1447. yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Hz. Muhammed'in insanlığı sapkınlıktan uzaklaştırmak için Allah'ın ayetlerinin tebliğini gerçekleştirdiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"İnsanlığa müjdeci, uyarıcı olarak gönderilen sevgili Peygamberimizi bugün bir kez daha sevgi ve özlemle anıyoruz. O, insanlığı sapkınlıktan uzaklaştırmak için yüce Rabb'imizin ayetlerini bizlere tebliğ etti. Sabır, metanet ve gayretle çalışmamızı öğütlemek için bizlere emirler getirdi. Bugün her Müslüman onun varisidir. Hepimizin birbirimize ve bütün canlılara karşı görev ve sorumlulukları var. Kendimizden başlamak üzere, iyiliği ve güzelliği hayata hakim kılmak için çalışmalıyız.