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Yıldırım'dan Mutafyan için taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 09:45 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan'a taziye ziyaretinde bulundu.

Binali Yıldırım, akşam saatlerinde Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesine gitti. Yıldırım, bugün hayatını kaybeden Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve Cemaat Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.

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