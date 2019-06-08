Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, CHP’li rakibi Ekrem İmamoğlu ile yapması planlanan ortak yayın hakkında, "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile beraber seçim çalışmaları kapsamında Kastamonu’ya geldi. AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Yıldırım daha sonra şehir esnafını ziyaret etti. Kastamonu’nun Tarihi Nasrullah Camii’nin şadırvanından su içen Yıldırım, daha sonra Kastamonu Belediyesi’ni ziyaret etti. MHP’li Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'UĞUR DÜNDAR'I TERCİH EDERİM'

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile yapılması planlanan canlı yayına ilişkin bilgi veren Yıldırım, "İki partinin yetkilileri görüşme yapıyor, detayları konuşuyorlar. Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbullulara, vatandaşlara duyurması daha doğru. Yok bu kanal oldu, şu kanal olmadı gibi tartışmalardan kurtulmuş olunur. Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim. Ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah" diye konuştu.