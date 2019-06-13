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YILDIRIM'DAN SANCAKTEPE'DE ESNAF ZİYARETLERİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.  Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti.

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA)
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ni ziyaret eden Binali Yıldırım, vatandaşlarla çay içerek sohbet etti. Yıldırım, daha sonra Yenidoğan Hacı Ahmet Çolak Merkez Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra hayatını kaybeden Huriye Ekşi isimli kadının cenaze namazına katıldı. Yıldırım namazın ardından caminin avlusunda vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
Daha sonra Akpınar Mahallesi'ne geçen Binali Yıldırım, burada konuştu. Yıldırım, "Biliyorsunuz TEM yolu var. Buradan Ankara'ya gidiliyor. Sultanbeyli'den geçiyor. Akpınar Mahallesi'nin bu yola giriş çıkış problemi olduğunu belediye başkanımız, ilçe başkanımız, şimdi de muhtarımız Abdurrahman Bozkuş Bey elime kağıdı tutuşturdu. Şimdi diyor ki Akpınar Mahallesi'nden Kadıköy'e, Üsküdar'a direk otobüs yok. Dolayısıyla buradan direk otobüs konsun. Öyle mi? peki otobüsü koyduk. Tamam mı? Hayırlı olsun." dedi.
Konuşmasının ardından buradan ayrılan Yıldırım, Servisçiler Odası heyetini kabul için Necmettin Erbakan Külliyesi'ne geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın esnaf ziyareti
-Yıldırım'ın Sinoplular derneği ziyareti
-Yıldırım'ın vatandaşlarla çay içerek sohbet etmesi
-Yıldırım'ın cenaze namazına katılması
-Yıldırım'ın kız çocuğunu sevmesi
-Yıldırım'ın Akpınar Mahallesi'nde konuşması

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