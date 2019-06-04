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Yıldırım'dan taziye ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 03:14 | Son Güncelleme

İstanbul DHA  AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını  kaybeden, Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Yıldırım'dan taziye ziyareti

İstanbul DHA
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Tuzla ilçesi'nde 17 Mayıs'ta iki grup arasında silah kullanılan kavgada, olay yerinden geçmekte iken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden, Halil Elmas'ın baba evine taziye ziyaretinde bulundu. Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen ziyarette, Yıldırım, baba Cemil ve anne Necmiye Elmas ile yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, olayın takipçisi olacağını söyledi.

(FOTOĞRAFLI)

Yıldırım'dan taziye ziyaretiYıldırım'dan taziye ziyareti

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