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Yıldırım'dan TFF'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 19:19 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) ziyaret etti.

Riva'da TFF ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından yapılan iki okulun açılış töreni gerçekleştiren Yıldırım, aynı yerde bulunun TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerini ziyarette bulundu.

Yıldırım'ın iletişim ofisi tarafından verilen bilgiye göre, AK Parti İBB Başkan adayı, Arnavutluk-Türkiye maçı öncesi Türkiye Milli Takımı Futbolcularına kısa bir konuşma yaparak başarılar diledi. Yıldırım, Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Milli Takım Futbolcuları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Burada Yıldırım'a "34 numaralı Binali Yıldırım" yazılı Milli Takım forması hediye edildi.

TFF ziyaretinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, esik Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın yer aldı.

Gün içerisinde seçim çalışmalarını sürdüren Yıldırım, AK Parti Beykoz İlçe Başkanlığı ile MHP Beykoz İlçe Başkanlığını ziyaretlerini de basına kapalı gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Takım Riva Türkiye Futbol Federasyonu ziyaret

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