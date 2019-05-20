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Yıldırım'dan Twitter'dan iftar daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden iftar daveti yapan Adem Yılmaz'ı ailesiyle kendi evine davet etti - Adem Yılmaz: "Bugün dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya üzerinden kendisini iftara çağıran genci ailesiyle birlikte kendi evine davet etti.

Yıldırım, twitter hesabı üzerinden 14 Mayıs'ta "Başkanım annem sizi iftarda misafir etmeyi çok istiyor. Annem için gelirseniz çok mutlu oluruz. Kağıthane'de oturuyoruz." yazan gence cevap verdi.

Binali Yıldırım, Yılmaz'a bugün yanıt yazarak, "Sevgili kardeşim, mesajlarını okudum, çok mutlu oldum. Sizleri evimde misafir edeyim, bu akşam iftarımızı beraber yapalım." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu akşam Yıldırım'ın davetine katılacaklarını anlatarak, "Böyle bir davet kaçırılır mı? Ailece gidiyoruz. Annem, ben ve iki kız kardeşimle gideceğiz." dedi.

Yıldırım'ın cevap yazacağını tahmin etmediğini dile getiren Yılmaz, "Bugün dönüş olunca şaşırdım. Anneme yeni haber verdim, heyecandan ne yapacağını şaşırdı." ifadelerini kullandı.

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