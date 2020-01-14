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  4. ‘Yıldırım’ı birlikte kalkındıracağız’

‘Yıldırım’ı birlikte kalkındıracağız’

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 11:56 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, istişare toplantısında belediye personeli ile bir araya geldi.Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, istişare toplantısında belediye personeli ile bir araya geldi.
Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Başkan Oktay Yılmaz, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları katıldı. 2019 yılının hem kurumu tanıma hem de şehir üzerinde geçmişte yapılanları, yaptıklarını ve yapacaklarını izleme adına bir çalışma yılı olarak geçtiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Ben, 2019 yılında yönettiğimiz mâlî disiplin, kent disiplini sürecinde vermiş olduğunuz destek için, hassasiyetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Çünkü biz burada bütün personelimizin fedakârlığını gördük. Bu noktada da iyi sonuçlar elde ettik. Birlik ve beraberliği önemsiyoruz. Çünkü birlik ve beraberlik işin besmelesidir” diye konuştu.
Yıldırım bütün Anadolu’nun, gönül coğrafyasının güçlü motiflerini barındıran bir ilçe olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Belki gelişi güzel, kontrolsüz bir şekilde şehirleşme olduğu için bu motifler kendilerini güzel bir şekilde gösterememiş. Biz bu potansiyel enerjiyi harekete geçirebilirsek büyük bir kazanç elde etmiş olacağız. Bu açıdan baktığımızda Yıldırım hakikaten zengin bir yer. Bizler bu şehri emânet olarak görüyoruz. Bizimde bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor. Nasıl ki can bize emânetse şehir de bu anlamda bize emânettir. Dolayısıyla bu emânete birlikte sahip çıkacağız. Bu şehrin dönüşümünü birlikte gerçekleştireceğiz. Ben sizlerin katkısını önemsiyorum” şeklinde konuştu.
“Yol haritamızı belirledik”
Bu dönemin Yıldırım’ın şahlanacağı bir dönem olacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, “Çünkü eksiklerimizi, yapacaklarımızı insanımızın, hemşehrilerimizin ihtiyacına göre tasarlamaya gayret ediyoruz. Zaman zaman sivil toplum kuruşlarıyla, şehirdeki kanaat önderleriyle, personelimizle görüşmeler yapıyoruz. Fikirlerini dikkate alıyoruz. 5 yıllık projeksiyonumuzu da bu minvâlde çıkarmış olduk. 2020’yi bu kapsamda ‘Fen İşleri Yılı’ ilan ettik. Çünkü hemşehrilerimizin bizden temel belediyecilik noktasında ciddi beklentileri var. Elbette şehri sosyal hayatı ilgilendiren projelerimizi yürütüyoruz. Projelerimiz bir yandan yürürken bizim dikkat çekmemiz gereken şehrin temel talebine cevap vermekti. Bunlar temizlikle ilgili, şehrin bakımı ile ilgili talepler. Cephe sağlıklaştırma çalışmalarıyla, kent parklarımızla, yol, trotuar çalışmalarımızla, görüntü kirliliğini engelleyecek çalışmalarımızla, metrûk binaların yıkımıyla ilgili olarak 2020 yılında çok daha yoğun çalışacağız. Önümüzdeki yıllarda da kendimize bir konsept belirleyeceğiz ve bu minvâlde 5 yıllık sürecimizi hemşehrilerimizin bizden beklentileri üzerine bina edeceğiz. İnşallah bu dönem şehir emanetini iyi bir noktaya taşıyacağız ve Yıldırım’ın şahlanışına birlikte şahitlik edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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