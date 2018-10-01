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Yıldırımın düştüğü ev alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Yıldırımın düştüğü ev alev alev yandıYıldırımın düştüğü ev alev alev yandı
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