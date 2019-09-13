Yıldırımın isabet ettiği evde yangın

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesindeki tek katlı evde, yıldırımın isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.
Salihli'nin kırsal Kurttutan Mahallesi Selimçeşmesi mevkisinde yaşayan Halil İbrahim Güçlü'ye ait, tek katlı evin çatısına, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Evde kısa sürede yangın başladı. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle alevler, söndürüldü. Yangında ev, kullanılamaz hale geldi.
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