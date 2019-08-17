Yıldırımın isabet ettiği ormanda yangın

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Sazlı köyündeki ormanlıkta, yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Orman işçilerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, 1,5 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Ayvacık'ın Sazlı köyü Sarıçayır mevkisindeki ormanlığa, saat 10.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Kısa süre sonra ormanlıkta yangın başladı. Alevleri görenlerin ihbarıyla Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 3 arazöz ve 1 yangın ilk müdahale aracıyla bölgeye sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu saat 11.00 sıralarında söndürüldü. Alevlerin sardığı 1,5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Ekipler, daha sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi.

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