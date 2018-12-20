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Yıldırım'ın oyu, "Mehmetçik'ten İlk İftar" fotoğrafına

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Yıldırım, "Haber" kategorisinde "Mehmetçik'ten İlk İftar", "Yaşam" kategorisinde "Ali Dede ve Kedisi" ile "Dolunay ve Yerli İHA", "Spor" kategorisinde ise "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğrafları seçti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıldırım, 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflara ilişkin AA muhabirinden bilgi aldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyen Yıldırım, "Haber" kategorisinde tercihini, Özkan Bilgin'in Şemdinli'nin Balkaya Dağlarında vatan savunmasındaki Mehmetçik'in ramazan ayında iftarını anlatan "Mehmetçik'ten İlk İftar" başlıklı fotoğraftan yana kullandı.

"Yaşam" kategorisinde iki fotoğrafı oylayan Yıldırım, İlhami Çetin'in çektiği Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 83 yaşındaki Ali Meşe'nin, yangından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra kedisine sarılarak gözyaşı dökmesini yansıtan "Ali Baba ve Kedisi" başlıklı fotoğraf ile Burak Milli tarafından çekilen Suriye'nin Afrin bölgesinde uçarken dolunayla objektiflere takılan yerli insansız hava aracının yer aldığı "Dolunay ve Yerli İHA" başlıklı fotoğrafı tercih etti.

Yıldırım'ın, "Spor" kategorisindeki tercihi ise Burak Akbulut'un "Karatenin Sultanları" başlıklı fotoğrafı oldu.

Fotoğrafta, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 24. Dünya Karate Şampiyonası'nda kadınlar takım kata bronz madalya mücadelesinde Rusya takımıyla yarışan Rabia Küsmüş ve Dilara Eltemur yer alıyor.

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