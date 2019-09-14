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Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı çıman orman yangını helikopterlerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.Sabaha karşı saat 01.00 sıralarında başlayan yağmur sırasında Ovacık Mahallesi’nin dağlık kesimindeki ormanlık alana yıldırım düştü.

Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

Antalya’nın Kemer ilçesinde sabaha karşı çıman orman yangını helikopterlerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Sabaha karşı saat 01.00 sıralarında başlayan yağmur sırasında Ovacık Mahallesi’nin dağlık kesimindeki ormanlık alana yıldırım düştü. Vatandaşlar tarafından fark edilip yetkili makamlara bildirilen yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahale edildi.
Kemer Sahili’nden dolum yapan 2 helikopter, yüzlerce metre yüksekteki vadide çıkan yangına müdahale etti. Saat 09.00 sıralarında kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

Yıldırımın sebep olduğu yangın söndürüldü

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