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'Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:27 | Son Güncelleme

KADINLARIN ekonomik yaşama dahil olarak aile ekonomilerine ve şehrin ticari yaşamına katkıda bulunmasının önemini her fırsatta dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘Dünya Kooperatifçilik Günü’ kapsamında, Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’ni ziyaret etti.

'Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor'

Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)- KADINLARIN ekonomik yaşama dahil olarak aile ekonomilerine ve şehrin ticari yaşamına katkıda bulunmasının önemini her fırsatta dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ‘Dünya Kooperatifçilik Günü’ kapsamında, Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’ni ziyaret etti. Edebali, “Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor” dedi.
Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, eşi Şükran Edebali ile birlikte Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YIL-MEK) bünyesinde faaliyet gösteren Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi (YIL-KA) Namazgah Atölyesi’ni ziyaret etti. Ziyarette YIL-MEK Okul Öncesi Eğitim Sınıfları’nda öğrenim gören öğrenciler tarafından karşılanan Başkan Edebali, bir süre miniklerle sohbet etti. Ardından Yıldırımlı kadınların mefruşat, giyim ve iğne oyası üretimi yaparak aile bütçelerine katkı sağladığı Yıldırım Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi’nde kursiyerlerle bir araya gelen Başkan Edebali, kadınların yaptığı el emeği, göz nuru eserleri inceledi.
‘ÜRETİME KATKI SAĞLIYORUZ’
Yıldırım Meslek Edindirme Kursları’nda eğitim gören kadınların el ele vererek tasarım enerjilerini göz nuru ile birleştirip üretime destek olduklarını belirten Başkan Edebali, “Rekabetin çetin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu rekabetin içerisinde mücadele etmek, başarılı olmak için üretmek lazım. Üretim alanına kadınların girmesi, kadınların öncülük etmesi de çok kıymetli ve değerli. YIL-MEK kurslarımızda kadınlarımız ile birlikte 50’nin üzerinde branş, 10 binin üzerinde de kursiyerimiz mevcut. Biz üretiyoruz ve o üretimi hem istihdama dönüştürüyoruz, hem de katma değer oluşturmak için kurmuş olduğumuz Yıldırım Belediyesi Üretim İşletme Kooperatifi aracılığıyla da pazarlıyoruz. Namazgah Kurs Merkezi’miz de bu faaliyetin yürütüldüğü alanlardan bir tanesi. Ev mefruşatı ve çeyiz ürünleri konusunda gerçekleştirdikleri çalışmalarla ihracata katkı sağlayan kadınlarımız var. Tabii kursiyerlerimiz öncelikle tercih ettikleri alanda meslek sahibi olmak için eğitim alıyorlar ardından da üretime katkı sağlıyorlar” diye konuştu.
KADINLARA ALTIN BİLEZİK
Kooperatifçiliğin; birlikten gücün doğduğu bir üretim, işletme şekli olduğunu aktaran Başkan Edebali, “Yıldırımdaki kooperatifçilik anlayışına kadınlarımız öncülük ediyor. Birçok üretim merkezimizde kooperatifimizin aracılığı ile meslek sahibi olan kadınlarımız sahip oldukları mesleği kendilerine katma değer sağladığı, gelir sağladığı yapıya dönüştürdü. Önümüzdeki yıllarda sayımızı arttırarak çok daha güzel ve nitelikli alanlarla bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Namazgah Kurs Merkezi’mizde sadece ev mefruşatı ve tekstil ürünleri var ama diğer merkezlerimizde de birçok faaliyet alanı mevcut. Rölyeften keçe dokumacılığına, modelistlikten takı tasarımına kadar birçok sanat dalında eğitim alan kursiyerlerimiz üretime, istihdama değer sağlayacak çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Kadınlarımızın aynı zamanda buluşma noktası haline de gelen kurs merkezlerimizde kursiyerlerimiz üretime katılarak bir sanat, meslek sahibi oluyorlar. İnşallah birlikte üreterek Yıldırımımızı yarınlara en güzel şekilde taşıyacağız” ifadelerini kullandı.
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'Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor''Yıldırımlı kadınlar kooperatifçiliğe öncülük ediyor'

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