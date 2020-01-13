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  4. Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’

Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 14:01 | Son Güncelleme

Yıldırım Belediyesi, Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’yle (YADEM) ilçe sakinlerine destek olmayı sürdürüyor.Ailenin korunmasına yönelik projelerle takdir toplayan Yıldırım Belediyesi, fertlerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal meseleleri önlemek ve çözüme kavuşturmak için ilçe sakinlerine psikolojik destek sağlıyor.

Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’

Yıldırım Belediyesi, Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’yle (YADEM) ilçe sakinlerine destek olmayı sürdürüyor.
Ailenin korunmasına yönelik projelerle takdir toplayan Yıldırım Belediyesi, fertlerin hayatın içerisinde karşılaştığı sosyal meseleleri önlemek ve çözüme kavuşturmak için ilçe sakinlerine psikolojik destek sağlıyor. Kadın, çocuk, genç ve ailelere psikolojik, sosyolojik ve kişisel gelişim konularında destek olmak maksadıyla danışmanlık hizmeti verilen Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde kurulduğu günden bugüne kadar 450 seansta 284 kişiye danışmanlık hizmeti verildi. Kadrosunda 2 uzman psikolog, 1 kariyer psikolojik danışman ve 2 aile danışmanı bulunan Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi Birimi, seanslarda çocuk ve ergen danışmanlığı, aile danışmanlığı ve yetişkin danışmanlığı konuları ile en büyük sosyal problemlerin başında gelen madde bağımlılığına karşı vatandaşlara destek sağlıyor.
Çağın en önemli problemlerden birinin aile parçalanmaları olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Günümüzde boşanma oranlarında, evlilik oranlarına nazaran büyük bir artış var. Baktığımızda çoğunun ‘şiddetli geçimsizlik’ diye ifade ettiği şeyin aslında ‘iletişimsizlik’ olduğunu görüyoruz. Fertlerin birbirleriyle iletişiminde sıkıntılar var. Bu türden meselelerini aşmakta güçlük çeken ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımız, Yıldırım Belediyesi Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’ne gelerek uzman psikologlarımızdan ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti alabilirler. Tamamen ücretsiz olan bu hizmetimiz sosyal belediyecilik alanında yürüttüğümüz hizmetler içerisinde örnek bir çalışma. Hemşehrilerimizin dertlerine ortak olmak, sorunlarına çözüm aramak için oluşturduğumuz Yıldırım Aile Danışmanlık Eğitim Merkezi’nde, kendilerine destek sağlıyor, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettiriyoruz” ifadelerini kullandı.
Ücretsiz olarak hizmet verilen danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 444 16 02 numaralı Yıldırım Belediyesi Çağrı Merkezi’nden bilgi alabilir.

Yıldırımlılara ‘ücretsiz danışmanlık’

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