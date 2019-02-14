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Yıldız Asyalı'dan şaşırtan hamilelik itirafı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.02.2019 11:41 | Son Güncelleme

Bir döneme damgasını vuran yıldız oyuncu Yıldız Asyalı, aşılama yöntemiyle hamile kalmayı düşündüğünü söyledi.

Yıldız Asyalı'dan şaşırtan hamilelik itirafı!

Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyüdü'de yıldızı parlayan ve rol arkadaşı Arda Kural'la iyi bir ikili olan Yıldız Asyalı, şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Bir çocuk annesi olan Yıldız Asyalı, ikinci çocuğa aşılama yöntemiyle hamile kalmayı planladığını söyledi.

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AŞILAMA YÖNTEMİ YAPTIRACAK

Yıldız Asyalı, 2015'te evlendiği Emre Vatansever'den 2018'de boşanmıştı. Eski eşinden Ayşe Mira adlı bir kızı olan Yıldız Asyalı, "Kızımı yalnızlığa mahkum etmeyeceğim. Mutlaka bir kardeşi olmalı. Aşılama yöntemiyle hamile kalmayı düşünüyorum. Üçüncü çocuğu da evlat edineceğim" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
yıldız asyalı hamilelik

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