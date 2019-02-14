Yıldız Asyalı'dan şaşırtan hamilelik itirafı!

Bir dönemin sevilen dizisi Eyvah Kızım Büyüdü'de yıldızı parlayan ve rol arkadaşı Arda Kural'la iyi bir ikili olan Yıldız Asyalı, şaşırtan bir açıklamaya imza attı. Bir çocuk annesi olan Yıldız Asyalı, ikinci çocuğa aşılama yöntemiyle hamile kalmayı planladığını söyledi.

AŞILAMA YÖNTEMİ YAPTIRACAK

Yıldız Asyalı, 2015'te evlendiği Emre Vatansever'den 2018'de boşanmıştı. Eski eşinden Ayşe Mira adlı bir kızı olan Yıldız Asyalı, "Kızımı yalnızlığa mahkum etmeyeceğim. Mutlaka bir kardeşi olmalı. Aşılama yöntemiyle hamile kalmayı düşünüyorum. Üçüncü çocuğu da evlat edineceğim" diye konuştu.





